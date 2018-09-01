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В Китае стартовали продажи нового особого седана Chevrolet Cruze Redline

Представители американского производителя сообщили, что в Китае начались продажи нового особого седана Chevrolet Cruze Redline. Автомобиль выйдет в трех вариантах исполнения по цене от 125 900 до 149 900 юаней (от 1 254 000 до 1 493 000 рублей).

В Китае стартовали продажи нового особого седана Chevrolet Cruze Redline


Эксперты отмечают, что модель получилась более спортивной. Chevrolet Cruze Redline получил новую радиаторную решетку, легкосплавные колесные диски и черные боковые зеркала. Под капотом автомобиля разработчики установили атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 114 лошадиных сил. Также доступна версия с 1,4-литровым атмосферником отдачей 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатой автоматической или механической коробками переключения передач.

Chevrolet Cruze Redline оснащен рядом дополнительных опций, которые до этого предлагались лишь в моделях премиум-класса, в том числе систему автоматического торможения, камеры кругового видеообзора и адаптивный круиз-контроль.

 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:02
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