В Китае стартовали продажи нового особого седана Chevrolet Cruze Redline

Эксперты отмечают, что модель получилась более спортивной. Chevrolet Cruze Redline получил новую радиаторную решетку, легкосплавные колесные диски и черные боковые зеркала. Под капотом автомобиля разработчики установили атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 114 лошадиных сил. Также доступна версия с 1,4-литровым атмосферником отдачей 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатой автоматической или механической коробками переключения передач.Chevrolet Cruze Redline оснащен рядом дополнительных опций, которые до этого предлагались лишь в моделях премиум-класса, в том числе систему автоматического торможения, камеры кругового видеообзора и адаптивный круиз-контроль.