В результате ДТП в Ростове-на-Дону погибли три человека
На улице Нансена Ростова-на-Дону произошло ДТП, в результате которого погибли водитель мотоцикла, а также его пассажир и пешеход, пересекавший дорогу.
Произошла трагедия поздно ночью. По имеющейся информации, наезд на пешехода совершил водитель мотоцикла Suzuki. Молодой человек, управлявший мотоциклом, ехал вместе со своей девушкой. При этом скорость транспортного средства была значительно выше допустимой. Водитель мотоцикла не заметил переходившего дорогу мужчину и не успел затормозить. Сила удара отбросила мотоциклиста и пассажира на 200 метров.
Все подробности обстоятельств ДТП уточняют правоохранительные органы. Также устанавливаются личности погибших.
Произошла трагедия поздно ночью. По имеющейся информации, наезд на пешехода совершил водитель мотоцикла Suzuki. Молодой человек, управлявший мотоциклом, ехал вместе со своей девушкой. При этом скорость транспортного средства была значительно выше допустимой. Водитель мотоцикла не заметил переходившего дорогу мужчину и не успел затормозить. Сила удара отбросила мотоциклиста и пассажира на 200 метров.
Все подробности обстоятельств ДТП уточняют правоохранительные органы. Также устанавливаются личности погибших.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:31