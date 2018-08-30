В результате ДТП в Ростове-на-Дону погибли три человека

Произошла трагедия поздно ночью. По имеющейся информации, наезд на пешехода совершил водитель мотоцикла Suzuki. Молодой человек, управлявший мотоциклом, ехал вместе со своей девушкой. При этом скорость транспортного средства была значительно выше допустимой. Водитель мотоцикла не заметил переходившего дорогу мужчину и не успел затормозить. Сила удара отбросила мотоциклиста и пассажира на 200 метров.Все подробности обстоятельств ДТП уточняют правоохранительные органы. Также устанавливаются личности погибших.