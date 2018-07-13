В пятницу 13-го произойдёт солнечное затмение с суперлунием

Солнечное затмение, а также суперлуние, подразумевающее максимальное приближение Луны непосредственно к Земле, совпали именно в пятницу 13 июля. Вследствие этого околонаучные эксперты ищут уже различные мистификации в отношении данного факта. Представители издания Space отмечают, что зрителей данного астрономического редкого явления будет очень мало. Его смогут увидеть на территории Антарктиды, Новой Зеландии, Австралии. Затмение лучше всего удастся увидеть из района Петерсен Бэнк южной части континента. Там располагается самая крупная колония императорских пингвинов.В последний раз солнечное затмение в Австралии в пятницу тринадцатого наблюдали в декабре 1974 года. Вместе с этим население Северного полушария не будут иметь возможности наблюдать за этим космическим феноменом.