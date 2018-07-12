Александр Ревва показал пение своей дочки под фонограмму

Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov) 11 Июл 2018 в 9:03 PDT

Александр Ревва опубликовал видео, где его дочка исполняет песню под фонограмму сестры Алисы. Амелия очень старается петь впечатляюще и красиво. Судя по ролику, мини-концерт дочери Реввы проходил посреди моря на яхте, что прибавило колорит ее пению. Фолловеры юмориста положительно отнеслись к видеоролику и исполнению Амелии. Подписчики в адрес девочки написали множество комплиментов.По мнению поклонников, в семье Артура Пирожкова подрастает новая звезда. Они посоветовали Александру для совершенствования таланта дочки научить ее английскому языку. Однако нашлись и те, кто считает, что Ревва делает из Амелии клоуна. Ролик за пятнадцать часов собрал около 930 тысяч просмотров и более 440 комментариев.