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Александр Ревва показал пение своей дочки под фонограмму

Александр Ревва написал в своем микроблоге Instagram, что бесконечно можно смотреть на три вещи - это как горит огонь, течет вода и на творчество его дочки.

Александр Ревва показал пение своей дочки под фонограмму


Александр Ревва опубликовал видео, где его дочка исполняет песню под фонограмму сестры Алисы. Амелия очень старается петь впечатляюще и красиво. Судя по ролику, мини-концерт дочери Реввы проходил посреди моря на яхте, что прибавило колорит ее пению. Фолловеры юмориста положительно отнеслись к видеоролику и исполнению Амелии. Подписчики в адрес девочки написали множество комплиментов.

Александр Ревва показал пение своей дочки под фонограмму


По мнению поклонников, в семье Артура Пирожкова подрастает новая звезда. Они посоветовали Александру для совершенствования таланта дочки научить ее английскому языку. Однако нашлись и те, кто считает, что Ревва делает из Амелии клоуна. Ролик за пятнадцать часов собрал около 930 тысяч просмотров и более 440 комментариев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
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