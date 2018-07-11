Пастор из США предсказал Апокалипсис от предстоящего лунного затмения

Пастором из США опубликованы объяснения для пользователей Сети, что результаты события ожидаемого в текущем году в конце июля, могут повлечь за собой вымирание всех живых организмов на планете.Как рассказал Пол Бегли, наступит апокалипсис на Земле, как результат лунного затмения. Данному событию дано прозвище - «Кровавая» луна. Напоминает пастор предсказания в Библии о возможности подобного исхода. Проповедник объяснил, что во время полного затмения, в ночном небе в результате преломления в атмосфере Земли, лучи Солнца озарят багровым светом полнолуние. По мнению теоретиков заговора о конце света, сама «Кровавая» луна представлена более устрашающим признаком, чем можно было ранее предполагать.Известный, как практик апокалиптических предсказаний, Бегли уже уточнил для аудитории в онлайн режиме, что рассказанное им о последнем событии не является концом света, здесь больше предупреждение о признаке прихода времени, предвестника Апокалипсиса. Как отметил пастор, нельзя отрицать утверждение о признании в «Кровавой» луне пророческого символа.