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Пастор из США предсказал Апокалипсис от предстоящего лунного затмения

Очередное предупреждение поступило для общественности, связано оно с очередным лунным затмением, которому пророчат стать очередным Апокалипсисом на Земле.

Пастором из США опубликованы объяснения для пользователей Сети, что результаты события ожидаемого в текущем году в конце июля, могут повлечь за собой вымирание всех живых организмов на планете.
Пастор из США предсказал Апокалипсис от предстоящего лунного затмения


Как рассказал Пол Бегли, наступит апокалипсис на Земле, как результат лунного затмения. Данному событию дано прозвище - «Кровавая» луна. Напоминает пастор предсказания в Библии о возможности подобного исхода. Проповедник объяснил, что во время полного затмения, в ночном небе в результате преломления в атмосфере Земли, лучи Солнца озарят багровым светом полнолуние. По мнению теоретиков заговора о конце света, сама «Кровавая» луна представлена более устрашающим признаком, чем можно было ранее предполагать.

Известный, как практик апокалиптических предсказаний, Бегли уже уточнил для аудитории в онлайн режиме, что рассказанное им о последнем событии не является концом света, здесь больше предупреждение о признаке прихода времени, предвестника Апокалипсиса. Как отметил пастор, нельзя отрицать утверждение о признании в «Кровавой» луне пророческого символа.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:45
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