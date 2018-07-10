Роман Гриценко отшлепал опустившуюся на колени Маргариту Овсянникову

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 9 Июл 2018 в 1:46 PDT

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что длинноволосая красавица довольно давно находится на проекте. Несмотря на то, что Маргариту многие не только участники «Дома-2», но и телезрители считают очень даже симпатичной девушкой, построить отношения в Периметре у Овсянниковой по-прежнему не удается.Большинство поклонников реалити уверены, что встретить свою вторую половинку Маргарите мешает ее не совсем скромное прошлое. Всем известно, что блондинка продавала свою любовь за хорошее финансовое вознаграждение.Роман Гриценко же находится на телестройке куда дольше Маргариты. У молодого человека несколько раз уже были попытки, хоть и не удачные, построить отношения в Периметре. На сегодняшний день Роман в открытую заявляет, что не хочет ни с кем «строить» любовь, так как его сердце уже занято.Стоит напомнить, что Гриценко несколько раз пытался ухаживать и добиваться внимания телеведущей проекта Ольги Бузовой. Как бы то ни было, но все его проявления симпатии к знаменитости по-прежнему заканчиваются неудачно.Несколько часов назад в Сети был опубликован анонс будущего выпуска «Дома-2». На кадрах ролика видно, как Роман шлепает, опустившуюся на колени, Маргариту. Настолько откровенное поведение Овсянниковой и Гриценко привело к тому, что некоторые зрители вовсю принялись заявлять, что молодых людей связывает нечто большее, нежели просто дружеские отношения.На видео видно, что блондинка проходя мимо парня бьет его. Подобное поведение Маргариты Роман не стал терпеть и тут же решил поставить девушку на свое место. Отметим, что в конце всего происходящего Овсянникова вспомнила об Ольге Бузовой и поспешила указать Гриценко на то, что его поведение может телеведущей очень не понравиться.