АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Роман Гриценко отшлепал опустившуюся на колени Маргариту Овсянникову

Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко отшлепал свою коллегу по съемочной площадке Маргариту Овсянникову.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что длинноволосая красавица довольно давно находится на проекте. Несмотря на то, что Маргариту многие не только участники «Дома-2», но и телезрители считают очень даже симпатичной девушкой, построить отношения в Периметре у Овсянниковой по-прежнему не удается.

Роман Гриценко отшлепал опустившуюся на колени Маргариту Овсянникову

Большинство поклонников реалити уверены, что встретить свою вторую половинку Маргарите мешает ее не совсем скромное прошлое. Всем известно, что блондинка продавала свою любовь за хорошее финансовое вознаграждение.

Роман Гриценко же находится на телестройке куда дольше Маргариты. У молодого человека несколько раз уже были попытки, хоть и не удачные, построить отношения в Периметре. На сегодняшний день Роман в открытую заявляет, что не хочет ни с кем «строить» любовь, так как его сердце уже занято.

Стоит напомнить, что Гриценко несколько раз пытался ухаживать и добиваться внимания телеведущей проекта Ольги Бузовой. Как бы то ни было, но все его проявления симпатии к знаменитости по-прежнему заканчиваются неудачно.

Роман Гриценко отшлепал опустившуюся на колени Маргариту Овсянникову

Несколько часов назад в Сети был опубликован анонс будущего выпуска «Дома-2». На кадрах ролика видно, как Роман шлепает, опустившуюся на колени, Маргариту. Настолько откровенное поведение Овсянниковой и Гриценко привело к тому, что некоторые зрители вовсю принялись заявлять, что молодых людей связывает нечто большее, нежели просто дружеские отношения.

На видео видно, что блондинка проходя мимо парня бьет его. Подобное поведение Маргариты Роман не стал терпеть и тут же решил поставить девушку на свое место. Отметим, что в конце всего происходящего Овсянникова вспомнила об Ольге Бузовой и поспешила указать Гриценко на то, что его поведение может телеведущей очень не понравиться.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ введут уголовную ответственность за
Росстандарт разработал условия предварительного
Ученые: Квантовые частицы избавили грызунов от
В Сети появилось фото страстного поцелуя Джастина
Человек умнеет в реальности после пребывания в
Тата и Валера Блюменкранц развеяли слухи о
Зрители «Дома-2» подозревают, что Либерж Кпадону
«Чумачечие на всю голову»: близкая подруга
Роман Гриценко отшлепал опустившуюся на колени
С Джонни Деппом будут разбираться в суде в связи
Анастасию Волочкову назвали вульгарной на фоне
Ученые воспроизвели свойства жидкого света при
В Российской Федерации продают «Сталинский»
В Сети появилось видео с крестин сына принца
Елена Малышева раскрыла секрет своей красоты
Пользователи Instagram раскритиковали Татьяну
Алиана Устиненко, Виталий Малышев и Елизавета
Венцеслав Венгржановский стал трэвел-блогером
Страницу ФИФА в Facebook заблокировали после
Hyundai Creta Limited Edition добрался уже до
Ученый чудом спасся от вечных мук после
Зеленый огненный НЛО вызвал панику у населения
Американец стал свидетелем побега гуманоидов в
Евгений Кузин нечаянно рассказал, что Александру
Еще одна проектная дружба закончилась крахом -
Украина готова заплатить штраф Огнена Вукоевича
В Йеллоустонском национальном парке ученые нашли
Представлен гибридный грузовой автомобиль УАЗ с
Видео с гуляющими на парковке призраками удивило
Ученые научились встраивать «саморазмножающиеся»
Просмотреть все новости