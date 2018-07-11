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Продажи индийского кроссовера на базе Land Rover Discovery Sport начнутся в следующем году

Индийцы зимой представили концептуальный кроссовер версии Tata H5X. Авто построили на базе Land Rover Discovery Sport.

Продажи индийского кроссовера на базе Land Rover Discovery Sport начнутся в следующем году


В феврале этого года представлен концепт H5X. В 2019 году у него появится серийное воплощение. Возможно, он будет построен на базе вседорожника Discovery Sport. Индийский кроссовер может получить название Harrier. Авто под данным именем будут продавать только в рамках внутреннего рынка. Компания Toyota под аналогичным названием продает свою модель на территории Японии и Малайзии. Пока отсутствуют данные касательно серийного воплощения Tata H5X. Согласно ожиданиям производитель заявит про новинку в скором будущем. Габариты шоу-кара составляют 4575х1960х1686 мм. Колесная база имеет размер - 2740 мм. Land Rover Discovery Sport обладает следующими габаритами 4589х2069х1724 мм, при колёсной базе в 2741 мм.



Кроссовер на основе Tata H5X должен стать доступной версией. Его наделят скромной силовой линейкой, которая не имеет чего-либо общего с соплатформенником. Согласно некоторой информации авто может получить дизельный агрегат Fiat Multijet II 2.0 на 140-170 л.с., оснащающийся турбонаддувом. Для авто опцией может быть полный привод и АКПП.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 08:15
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