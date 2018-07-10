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Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого Артема Сороку

Еще недавно по уши влюбленный в ведущую телепроекта «Дом-2» Ольгу Орлову участник Артем Сорока теперь пытается всеми силами добиться расположения Ирины Пинчук, которую в периметр пригласил Роман Гриценко, но строить с ней отношений не стал из-за сильных чувств к Ольге Бузовой.

Тем не менее, пока Ира рассматривает Артема как кандидата в возлюбленные, сам он не перестает надеется на то, что в периметре все-таки появится участница, которая покорит его сердце с первого взгляда и затмит всех тех девушек, которые были до нее.

Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого Артема Сороку

А, судя по вчерашнему эфиру, потенциальных претенденток Сорока встречает во всеоружии, то есть абсолютно голый.

Парень облачился в королевский плащ и достойно общался с каждой из новеньких, а после демонстративно оголился, выставив на показ все то, чем его наградила природа.

Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого Артема Сороку

Стоит сказать, что девушки были шокированы таким поступком, однако не меньше их была удивлена и Ольга Орлова, которой посчастливилось вести этот эфир и видеть голого Артема уже во второй раз.

Ведущая не смогла скрыть своего смущения, а также не сразу смогла подобрать подходящие слова, чтобы описать сложившуюся ситуацию, отметив, что она с трудом отошла от прошлого оголения Сороки.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:27
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