Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого Артема Сороку

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 8 Июл 2018 в 12:53 PDT

Тем не менее, пока Ира рассматривает Артема как кандидата в возлюбленные, сам он не перестает надеется на то, что в периметре все-таки появится участница, которая покорит его сердце с первого взгляда и затмит всех тех девушек, которые были до нее.А, судя по вчерашнему эфиру, потенциальных претенденток Сорока встречает во всеоружии, то есть абсолютно голый.Парень облачился в королевский плащ и достойно общался с каждой из новеньких, а после демонстративно оголился, выставив на показ все то, чем его наградила природа.Стоит сказать, что девушки были шокированы таким поступком, однако не меньше их была удивлена и Ольга Орлова, которой посчастливилось вести этот эфир и видеть голого Артема уже во второй раз.Ведущая не смогла скрыть своего смущения, а также не сразу смогла подобрать подходящие слова, чтобы описать сложившуюся ситуацию, отметив, что она с трудом отошла от прошлого оголения Сороки.