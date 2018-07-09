Lamborghini Aventador SVJ планирует побить нюрбургрингский рекорд

Как стало известно, мощнейший спорткар был протестирован в рамках трассы в Нюрбургринге. Его в прошедшем году установило транспортное средство версии 911 GT2 RS. Данное авто смогло преодолеть кольцо за 6 мин 47,03 сек. Aventador SVJ в ходе последнего теста смог данное расстояние преодолеть за 6 мин 54 сек. Стоит отметить, что тестирование транспортного средства проводили в плохих погодных условиях. Вследствие этого шансы побить данный рекорд являются очень высокими.Наряду с этим мощность силового агрегата спорткара составляет 780 лошадиных сил. Между тем неизвестной является пока дата премьеры версии Lamborghini Aventador SVJ. Вместе с этим все с нетерпением уже ожидают момента, когда транспортному средству присвоят звание самого скоростного серийного транспортного средства.