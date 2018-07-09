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Lamborghini Aventador SVJ планирует побить нюрбургрингский рекорд

Lamborghini Aventador SVJ впервые шпионы заметили в мае в рамках одного из тестов. В свою очередь итальянский спорткар планирует побить нюрбургрингский рекорд.

Lamborghini Aventador SVJ планирует побить нюрбургрингский рекорд


Как стало известно, мощнейший спорткар был протестирован в рамках трассы в Нюрбургринге. Его в прошедшем году установило транспортное средство версии 911 GT2 RS. Данное авто смогло преодолеть кольцо за 6 мин 47,03 сек. Aventador SVJ в ходе последнего теста смог данное расстояние преодолеть за 6 мин 54 сек. Стоит отметить, что тестирование транспортного средства проводили в плохих погодных условиях. Вследствие этого шансы побить данный рекорд являются очень высокими.

Наряду с этим мощность силового агрегата спорткара составляет 780 лошадиных сил. Между тем неизвестной является пока дата премьеры версии Lamborghini Aventador SVJ. Вместе с этим все с нетерпением уже ожидают момента, когда транспортному средству присвоят звание самого скоростного серийного транспортного средства.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:55
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