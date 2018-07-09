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«Ни стыда, ни совести!»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева оголила свое «мягкое место»

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева шокировала пользователей Сети свежей нескромной фотографией.

Невзирая на то, что эпатажная брюнетка уже давно ушла за ворота прославленной телестройки, за ее личной жизнью и соответственно социальными сетями продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители проекта. Ежедневно Алена обновляет личный микроблог, тем самым радуя своих верных поклонников новой порцией красоты, изящества и сексуальности.

«Ни стыда, ни совести!»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева оголила свое «мягкое место»

На сегодняшний день Водонаева находится в компании своего любимого супруга и единственного наследника в Лос-Анджелесе. По словам Алены, на этот месяц у нее большие планы, ведь отдохнуть в США у нее не так часто получается.

Бывшая звезда телепроекта поделилась, что планирует в текущем месяце побывать в нескольких штатах Америки, а также в плотную заняться вместе с сыном изучением английского языка.

Считанные часы назад Алена Водонаева обнародовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую серию фотографий. На снимке обворожительная брюнетка обнажила свое мягкое место, что, как оказалось, многим пользователям Сети очень не понравилось.

Под новой фотопубликацией знаменитость поделилась с преданными поклонниками своим режимом дня. По рассказам Алены, в последнее время она очень рано не только просыпается, но и ложиться спать. В некоторые дни Водонаева даже засыпает раньше своего сына.

«Ни стыда, ни совести!»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева оголила свое «мягкое место»

Нужно сказать, что на данное фото не могли не обратить внимания недоброжелатели экс-звезды «Дома-2». Один за другим они принялись просто-таки забрасывать знаменитость огромнейшим количеством нелицеприятных высказываний.

«Дааа уужжж.. ну вообще ни стыда, ни совести! Ты же мать!», «Я одна не могу понять, причем вид заднего места к табличке умножения и тому, что она выспаться не может?!, «Раньше ты мне казалась куда умнее! Разочаровалась я в тебе», - пишут в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:00
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