«Ни стыда, ни совести!»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева оголила свое «мягкое место»

«Дааа уужжж.. ну вообще ни стыда, ни совести! Ты же мать!», «Я одна не могу понять, причем вид заднего места к табличке умножения и тому, что она выспаться не может?!, «Раньше ты мне казалась куда умнее! Разочаровалась я в тебе», - пишут в Сети.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 8 Июл 2018 в 6:51 PDT

Невзирая на то, что эпатажная брюнетка уже давно ушла за ворота прославленной телестройки, за ее личной жизнью и соответственно социальными сетями продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители проекта. Ежедневно Алена обновляет личный микроблог, тем самым радуя своих верных поклонников новой порцией красоты, изящества и сексуальности.На сегодняшний день Водонаева находится в компании своего любимого супруга и единственного наследника в Лос-Анджелесе. По словам Алены, на этот месяц у нее большие планы, ведь отдохнуть в США у нее не так часто получается.Бывшая звезда телепроекта поделилась, что планирует в текущем месяце побывать в нескольких штатах Америки, а также в плотную заняться вместе с сыном изучением английского языка.Считанные часы назад Алена Водонаева обнародовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую серию фотографий. На снимке обворожительная брюнетка обнажила свое мягкое место, что, как оказалось, многим пользователям Сети очень не понравилось.Под новой фотопубликацией знаменитость поделилась с преданными поклонниками своим режимом дня. По рассказам Алены, в последнее время она очень рано не только просыпается, но и ложиться спать. В некоторые дни Водонаева даже засыпает раньше своего сына.Нужно сказать, что на данное фото не могли не обратить внимания недоброжелатели экс-звезды «Дома-2». Один за другим они принялись просто-таки забрасывать знаменитость огромнейшим количеством нелицеприятных высказываний.