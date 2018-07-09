СМИ: Увлечение черной магией стало причиной смерти Майкла Джексона

Ради своей цели исполнитель в 2000 году, находясь в Швейцарии, принес в жертву богам 42 коровы, принимая участие в ритуале. Он должен был избавить звезду от соперников с помощью проклятия, но ситуация изменилась. Многие лица из окружения Майкла Джексона прекрасно знали, что он увлекается такой темой.Также недоброжелатели говорили о странных привычках артиста, который после звонка только дышал в трубку, не говоря ни слова. Такие действия всегда негативно отражались на людях, пытающихся использовать темные силы для своих нужд и изменяющих судьбы других особ.