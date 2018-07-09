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СМИ: Увлечение черной магией стало причиной смерти Майкла Джексона

Западные журналисты выяснили, что увлечение черной магией стало причиной смерти Майкла Джексона. Оказалось, что певец решил с помощью куклы вуду уничтожить многих известных личностей, в числе которых был Стивен Спилберг.

Ради своей цели исполнитель в 2000 году, находясь в Швейцарии, принес в жертву богам 42 коровы, принимая участие в ритуале. Он должен был избавить звезду от соперников с помощью проклятия, но ситуация изменилась. Многие лица из окружения Майкла Джексона прекрасно знали, что он увлекается такой темой.

СМИ: Увлечение черной магией стало причиной смерти Майкла Джексона


Также недоброжелатели говорили о странных привычках артиста, который после звонка только дышал в трубку, не говоря ни слова. Такие действия всегда негативно отражались на людях, пытающихся использовать темные силы для своих нужд и изменяющих судьбы других особ.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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