Уфологи полагают, что в океан упал осколок неизвестной планеты или НЛО

Уфологи собрали большое количество фотоснимков, сделанных очевидцами, наблюдавшими это явление, и скомпилировали их в видеоролик, который затем опубликовали на YouTube-канале. Судя по кадрам, можно предположить, что космическое тело отличается от обычного астероида.На это указывают спутниковые снимки, сделанные в ультрафиолетовом и тепловом спектрах. Поверхность тела еще до вхождения в атмосферу была достаточно горячей. Более того, небольшие астероиды редко достигают поверхности Земли, сгорая в ее атмосфере.Все указывало на то, что обломок этот не вполне обычный. Он мог являться, как фрагментом крупного тела — планеты, так и инопланетным судном, пытавшимся совершить аварийную посадку. Но самое главное, NASA, несмотря на поиски тела, никак не комментирует данное событие и не делится информацией.