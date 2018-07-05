Уфологи полагают, что в океан упал осколок неизвестной планеты или НЛО
Независимые исследователи заявили о падении неизвестного объекта рядом с американским побережьем. Сейчас его поисками заняты специалисты NASA, однако информацию они не афишируют. Изучив снимки очевидцев, уфологи пришли к выводу, что в океан мог упасть обломок планеты или НЛО.
Уфологи собрали большое количество фотоснимков, сделанных очевидцами, наблюдавшими это явление, и скомпилировали их в видеоролик, который затем опубликовали на YouTube-канале. Судя по кадрам, можно предположить, что космическое тело отличается от обычного астероида.
На это указывают спутниковые снимки, сделанные в ультрафиолетовом и тепловом спектрах. Поверхность тела еще до вхождения в атмосферу была достаточно горячей. Более того, небольшие астероиды редко достигают поверхности Земли, сгорая в ее атмосфере.
Все указывало на то, что обломок этот не вполне обычный. Он мог являться, как фрагментом крупного тела — планеты, так и инопланетным судном, пытавшимся совершить аварийную посадку. Но самое главное, NASA, несмотря на поиски тела, никак не комментирует данное событие и не делится информацией.
Уфологи собрали большое количество фотоснимков, сделанных очевидцами, наблюдавшими это явление, и скомпилировали их в видеоролик, который затем опубликовали на YouTube-канале. Судя по кадрам, можно предположить, что космическое тело отличается от обычного астероида.
На это указывают спутниковые снимки, сделанные в ультрафиолетовом и тепловом спектрах. Поверхность тела еще до вхождения в атмосферу была достаточно горячей. Более того, небольшие астероиды редко достигают поверхности Земли, сгорая в ее атмосфере.
Все указывало на то, что обломок этот не вполне обычный. Он мог являться, как фрагментом крупного тела — планеты, так и инопланетным судном, пытавшимся совершить аварийную посадку. Но самое главное, NASA, несмотря на поиски тела, никак не комментирует данное событие и не делится информацией.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 14:30