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В новом черно-белом видео Ольги Бузовой певицу сравнили с ведьмой

Популярная теледива Ольга Бузова уже не знает чем удивить зрителя и опубликовала в Instagram новое видео, вызвавшее самые неоднозначные комментарии.

В ролике ведущая «Дом-2» одета в черное боди и высокие сапоги на шнуровке, соблазняющей походкой выходит из комнаты и идет к лестнице, при этом на лице у нее какая-то застывшая гримаса.

В новом черно-белом видео Ольги Бузовой певицу сравнили с ведьмой

Зрители недоуменно спрашивают, в чем секрет видео и сравнивают ее с ведьмой и обладательницей древнейшей профессии.

«Это неудачное видео. Слишком пошло....», «Я не поняла, а в чем суть видео???», «Лицо попроще сделай, а то складывается впечатление, что идешь к нежелательному клиенту...», «Бузова уже не знает, что с себя снять, что бы голой сняться, позорище», «Бузова, нет в тебе секса, ну НЕТ!!! фу», - жестко иронизировали пользователи.

Помимо ведьмы, Бузову очередной раз сравнили с трансвеститом, а также с Бабой Ягой и даже с Валерием Леонтьевым.

«Вах, вах, если бы на меня «такое» пошло, я б наверно заикаться начал. А если бы еще и темно было, ваще разрыв сердца», - написал один из хейтров.

По всему следует, что пользователи не оценили креативную задумку Бузовой, снявшейся в черно-белом ролике.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:48
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