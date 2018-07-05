В новом черно-белом видео Ольги Бузовой певицу сравнили с ведьмой

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 4 Июл 2018 в 3:02 PDT

В ролике ведущая «Дом-2» одета в черное боди и высокие сапоги на шнуровке, соблазняющей походкой выходит из комнаты и идет к лестнице, при этом на лице у нее какая-то застывшая гримаса.Зрители недоуменно спрашивают, в чем секрет видео и сравнивают ее с ведьмой и обладательницей древнейшей профессии., - жестко иронизировали пользователи.Помимо ведьмы, Бузову очередной раз сравнили с трансвеститом, а также с Бабой Ягой и даже с Валерием Леонтьевым., - написал один из хейтров.По всему следует, что пользователи не оценили креативную задумку Бузовой, снявшейся в черно-белом ролике.