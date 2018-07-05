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Опрос: 75% россиян считают, что качество знаний школьников ухудшилось из-за ЕГЭ

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 75% жителей России убеждены, что качество знаний российских школьников резко упало после введения ЕГЭ, когда учащихся стараются обучить правильно отвечать на тестовые задания, а не думать, пишут РИА Новости.

Опрос: 75% россиян считают, что качество знаний школьников ухудшилось из-за ЕГЭ


ЕГЭ стало обязательным 10 лет назад, поэтому в настоящее время о данном виде экзаменов знают 89% опрошенных. Примечательно, что все большее количество россиян убеждено в негативном влиянии ЕГЭ на качество знаний учеников, когда школьников заставляют думать только о корректных ответах на тесты. Умение пространственно мыслить и размышлять над ответами логически отходит на второй план, считают 77% респондентов. В 2014 году такого мнения придерживалось 64% россиян.

Одновременно 57% граждан РФ отметили важность ЕГЭ, предоставляющего шанс детям из регионов поступить в любой ВУЗ страны. Большинство опрошенных (71%) считают, что ЕГЭ превратило проверку качества знаний в формальность.
 
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Общество / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:45
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