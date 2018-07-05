Опрос: 75% россиян считают, что качество знаний школьников ухудшилось из-за ЕГЭ

ЕГЭ стало обязательным 10 лет назад, поэтому в настоящее время о данном виде экзаменов знают 89% опрошенных. Примечательно, что все большее количество россиян убеждено в негативном влиянии ЕГЭ на качество знаний учеников, когда школьников заставляют думать только о корректных ответах на тесты. Умение пространственно мыслить и размышлять над ответами логически отходит на второй план, считают 77% респондентов. В 2014 году такого мнения придерживалось 64% россиян.Одновременно 57% граждан РФ отметили важность ЕГЭ, предоставляющего шанс детям из регионов поступить в любой ВУЗ страны. Большинство опрошенных (71%) считают, что ЕГЭ превратило проверку качества знаний в формальность.