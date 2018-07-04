Ученые: 3 миллиона лет назад люди были прямоходящими, но все еще жили на деревьях

«Впервые у нас есть удивительное доказательство прямоходящей ходьбы людей, живших более 3 миллионов лет назад, на основе самой полной ноги древнего малыша примерно 2,5 лет, когда-либо обнаруженного», - говорит ведущий автор Джереми Де Сильва, адъюнкт-профессор антропологии в Дартмутском колледже, который одной из ведущих мировых авторитетов на ногах наших ранних предков.Крошечная нога размером с человеческий палец является частью почти полного 3,32-миллионного скелета девочки Australopithecus afarensis, обнаруженной в 2002 году в регионе Дикика в Эфиопии Зересенайем (Zeray) Алемсегедом, профессором биологии и анатомии в Чикагском университете и старшим автором исследования. Алемсегед известен во всем мире как ведущий палеонтолог по изучению человеческого происхождения и эволюции человека.Учитывая, что окаменелость крошечной ноги - тот же самый вид, что и знаменитая окаменелость Люси, и была обнаружена в том же районе, неудивительно, что ребенок Дикики ошибочно был назван «ребенком Люси» популярной прессой, хотя этот мальчик жил больше чем за 200 000 лет до Люси.Изучая удивительно сохранившуюся анатомию ископаемой ноги, исследовательская группа стремилась восстановить то, как выжили наши предки. Они исследовали, для чего была бы использована нога, как она развивается и что она может рассказать о человеческой эволюции. В летописи окаменелостей указывается, что эти древние предки неплохо ходили на двух ногах. «Ходить на двух ногах - это признак того, что вы человек, но плохо ходить в ландшафте, полном хищников, - это рецепт исчезновения», - объяснил Девилва.В возрасте 2,5 года ребенок Дикики уже ходил, но на ископаемой ноге есть намеки на то, что оа все еще проводил время на деревьях, вися на своей матери, когда она кормилась. Основываясь на скелетной структуре ноги ребенка, в частности, на основании большого пальца ноги, дети, вероятно, проводили больше времени на деревьях, чем взрослые. «Если бы вы жили в Африке 3 миллиона лет назад без огня, без инфраструктур и без каких-либо средств защиты, вам лучше быть на дереве, когда солнце опустится», - добавил Девилва. «Эти данные имеют решающее значение для понимания диетической и экологической адаптации этих видов и согласуются с нашими предыдущими исследованиями на других участках скелета, особенно на лопатке», - отметил Алемсегед.