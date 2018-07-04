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Эксперты назвали главных «убийц» АКПП

Более 60% современных авто оснащаются АКПП. Эксперты проанализировали работу данной трансмиссии, назвав главных ее «убийц.

Эксперты назвали главных «убийц» АКПП


Многие автовладельцы перед тем как пересесть на «автомат», водили авто с МКПП, перенеся некоторые особенности управления на более современную версию. Ошибкой считается постоянное переключение КП на нейтральное положение. Для машин с АКПП оно требуется только при буксировке. В случае коротких остановок оставаться лучше в режиме D, иначе уменьшается ресурс коробки. Многие водители не ставят авто на «ручник», оставляя в положении P, а «автомат на скорости». Нагрузка по удержанию машины приходится на шестерни КП, убивая её. Лучше остановиться, затянуть ручник авто, перевести рычаг в Р-режим, заглушить мотор. Не нужно менять D положение на R, а также до полной остановки переключаться обратно.

Хронический недолив масла также убивает АКПП. Его менять лучше после каждых 60 тыс км. После долгих простоев авто в пробках и езды по бездорожью масло нужно менять чаще. Перед движением следует прогревать масло в КП, давая авто простоять с работающим двигателем на холостых оборотах.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 23:30
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