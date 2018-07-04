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Кевин Спейси еще был трижды обвинен в сексуальных домогательствах

Трое британских мужчин обвинили в домогательствах известного актера Голливуда Кевина Спейси. В данное время полиция Великобритании в отношении артиста завела уже шесть дел.

Кевин Спейси еще был трижды обвинен в сексуальных домогательствах


Полиция Лондона сообщает, что в апреле мужчина написал заявление о сексуальном домогательстве со стороны Спейси, которое произошло в 1996 году в Вестминстере. В феврале поступило еще два обвинения в сторону голливудского актера. Один мужчина заявил, что инцидент произошел в Глостере в 2013 году, а второй о случае в 2008 году в Ламбете. Скандал вокруг Спейси начался после того, как актер Энтони Рэпп поведал о домогательствах со стороны Кевина. По словам Рэппа, нетрезвый артист пытался соблазнить его, когда ему было 14 лет. Но Спейси заявил, что не помнит этого случая, однако все же принес Энтони свои извинения.

Кевин Спейси еще был трижды обвинен в сексуальных домогательствах


Сейчас есть уже несколько десятков обвинений в домогательствах со стороны Кевина Спейси. Полиция Великобритании и США расследуют дела в отношении Спейси.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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