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ЧМ-2018: Швеция минимально одолела Швейцарию

3 июня в противостоянии на стадионе Санкт-Петербурга на стадии 1/8 финала ЧМ–2018 сошлись сборные Швеции и Швейцарии. Хотя швейцарцы, особенно во втором тайме, выглядели активнее, но в ¼ финала прошли шведы.

ЧМ-2018: Швеция минимально одолела Швейцарию


В официальном рейтинге ФИФА национальная команда Швейцарии занимает высокое 6-е место, шведы – лишь 24-е. Но Швеция, по мнению эксперта Василия Уткина, имеет некое особое предназначение на этом чемпионате: сине-жёлтые посодействовали тому, что «вне игры» оказались такие гранды, как Голландия, Италия, Германия. Шансы команд, что видно по котировкам, расценивались как равные, но швейцарцы вышли на игру без двух основных защитников (Лихтштайнера и Шера).

Две европейские команды, весьма похожие друга на друга по игровой дисциплине и силовой манере игры в первом тайме скорости не включали. Моменты создавались, но назвать их опасными язык не поворачивается. Запомнились разве что «выстрел по питерским воробьям» с шикарной позиции шведа Экдаля да удар швейцарца Джемайли, когда круглый просвистел над крестовиной. Справедливые «0:0» - светились на табло, когда словенский арбитр Дамир Скомина дал сигнал об окончании 45 минут игры.

ЧМ-2018: Швеция минимально одолела Швейцарию


Продолжение встречи гораздо активнее начали «нейтралы», но забили… шведы! Форсберг, получив мяч у угла штрафной соперников, не стал сразу лупить, а сдвинулся в центр и нанёс несложный удар. Круглый летел прямо в руки Яна Зоммера, но нога своего же бека (Аканжи) изменила полёт сферы, которая влетела в сетку ворот швейцарцев.

Футболисты в красно-белой форме бросились отыгрываться, но шведы на стадионе в Питере сражались лучше, чем под Полтавой. Игровое время истекало, «нейтралы» пошли в последнюю атаку, и шведы провели «точечный укол». Ольссон выходил тет-а-тет с кипером швейцарцев, и Лангу ничего не оставалось, как сфолить. Рефери показал нарушителю «красную карточку», но долго мялся, смотрел видео, сомневаясь: давать штрафной или ставить пенальти. Разницы никакой уже не было – Швейцария привычно покинула чемпионат мира на стадии 1/8 финала. А шведы выиграли свой юбилейный – пятидесятый матч в мировых форумах и пошли дальше, выполняя свою загадочную миссию…
 
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Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:53
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