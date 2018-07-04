В интернете появился трейлер хоррора «Лето 84»

В хорроре рассказывается о пятнадцатилетних подростках. Ребята приняли решение провести время очень нестандартным образом, а именно поймать серийного убийцу. Молодые люди заподозрили полицейского, живущего рядом с героями фильма. Сначала затея ребят планировалась как развлечение, однако она приняла серьезный оборот. По собственному расследованию, подростки убедились, что виновник убийств действительно правоохранитель.Они, чтобы доказать его вину, накопили достаточно фактов. Невзирая на это, дело для ребят обернулось неприятными последствиями. Главные роли в ленте исполнили Рич Соммер, Грэм Верчир, Кори Грюнтер, Калеб Эмери, Джуда Льюис. Во время просмотра трейлера «Лето 84» зритель сможет наблюдать за расследованием подростков. Кинокартина выйдет в мировой прокат 10 августа 2018 года.