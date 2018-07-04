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В интернете появился трейлер хоррора «Лето 84»

На платформе YouTube опубликовали трейлер кинофильма «Лето 84». Над кинокартиной работали создатели «Турбо-пацана» - Йоанн-Карл Виссель, Анук Виссель и Франсуа Симар.

В интернете появился трейлер хоррора «Лето 84»


В хорроре рассказывается о пятнадцатилетних подростках. Ребята приняли решение провести время очень нестандартным образом, а именно поймать серийного убийцу. Молодые люди заподозрили полицейского, живущего рядом с героями фильма. Сначала затея ребят планировалась как развлечение, однако она приняла серьезный оборот. По собственному расследованию, подростки убедились, что виновник убийств действительно правоохранитель.

В интернете появился трейлер хоррора «Лето 84»


Они, чтобы доказать его вину, накопили достаточно фактов. Невзирая на это, дело для ребят обернулось неприятными последствиями. Главные роли в ленте исполнили Рич Соммер, Грэм Верчир, Кори Грюнтер, Калеб Эмери, Джуда Льюис. Во время просмотра трейлера «Лето 84» зритель сможет наблюдать за расследованием подростков. Кинокартина выйдет в мировой прокат 10 августа 2018 года.

 
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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