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Историки нашли исторические свидетельства полярных сияний в Мексике

Историками найдены сообщения о фактах наблюдения полярных сияний в Мексике. Стартовала данная геомагнитная буря в сентябре 1859 года, и остается самой мощной на протяжении последующей истории наблюдений.

«Солнечным суперштормом» было спровоцирована колоссальная масса коронального выброса, быстро достигшего орбиты Земли, атмосфера которой и сформировала ярко выраженные полярные сияния, увидеть удалось которые на Кубе. Согласно имеющимся данным, данное явление так же могло регистрироваться несколько южнее, над территорией Мексики. Только предположение не получило надежных свидетельств.
Историки нашли исторические свидетельства полярных сияний в Мексике


Согласно новой статьи в журнале Space Weather, с указанием на архивные материалы, указывается, что данная легендарная «магнитная буря» наблюдалась жителями Мексики в середине 19 века. Авторами приведены переводы заметок из газеты La Sociedad с датой выхода 12 сентября 1859 года. Здесь указано, что в области созвездия, известного как Семь Коз (более раннее название - Плеяды), наблюдалось красное свечение. Оно, отражаясь на стенах зданий, оказалось замеченным с улицы. Положив свое начало с севера, белые потоки света расширялись, при этом были похожи на лучи Солнца при рассвете.

Следуя информации из мексиканских газет рассматриваемого периода, известно, фиксировались полярные сияния в Мехико, Гвадалахаре, Идальго и Гуанахуато, Исследователи обнаружить очевидцев, на основании рассказов которых, определена территория 7-ми районов государства, где подтвердились наблюдения. Многими академическими журналами не освещалось данное событие, по причине проходившей на тот период Гражданской войне в Мексике. Долгий период времени многим сообщениям приходилось оставаться за границей поля зрения научных историков.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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