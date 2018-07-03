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Американец снял на видео гуляющую по небесам загадочную фигуру

Американец снял на видео гуляющую по небесам загадочную фигуру. Инцидент произошел в Алабаме, когда он наблюдал за темными грозовыми облаками перед сильной бурей.

Американец снял на видео гуляющую по небесам загадочную фигуру


Мужчина после просмотра материалов заметил такое существо, двигающееся человеческими шагами по облакам, после чего оно скрылось за краем одного объекта. Свидетель события решил опубликовать ролик в сетях, после чего пользователи стали активно обсуждать сюжет.



Многие люди не сомневались, что человек увидел Бога, наблюдающего за человечеством. Скептики заговорили о природных процессах и куске темной тучи на фоне белеющих собратьев, а ученые пока не комментируют необычное зрелище.
 
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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