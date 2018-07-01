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Россия планирует вести базу IMEI для контроля всех смартфонов

Стали известны намерения Правительства России по созданий единой базу IMEI, включающей все активные телефоны, с целью реализовать возможность блокировки в случае использования нелегальной продукции. Для устройств, не прошедших проверку подлинности, исключат возможность подключения к действующим российским сотовым операторам.

Цифровой рынок России наполнен множеством телефонов и смартфонов. Поведено их разделение по категориям, где идет учет «белых», «серых» и «черных». Первая категория включает все устройства, ввезенные в страну с необходимой уплатой всех требуемых налоговых пошлин. Данные девайсы имеют обычно самую высокую цену. «Серые» это вторая категория, здесь отмечаются гаджеты с одинаковыми IMEI или вообще без его наличия. Экспертами тек и не определено, что с ними делать. В категории «черных» отсутствуют устройства, легально попавшие в страну с целью продажи. Относительно таких смартфонов и телефонов планируется принять меры по блокировке, просто закрывая им доступ на уровне сети сотовых операторов.
Россия планирует вести базу IMEI для контроля всех смартфонов


Данная инициатива повлекла за собой целую волну критики. Причиной недовольства является и то, что для гражданина, самостоятельно купившего телефон посредством интернет-магазинов, например AliExpress или eBay, не будет возможности воспользоваться гаджетом на территории России.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:10
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