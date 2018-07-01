Россия планирует вести базу IMEI для контроля всех смартфонов

Цифровой рынок России наполнен множеством телефонов и смартфонов. Поведено их разделение по категориям, где идет учет «белых», «серых» и «черных». Первая категория включает все устройства, ввезенные в страну с необходимой уплатой всех требуемых налоговых пошлин. Данные девайсы имеют обычно самую высокую цену. «Серые» это вторая категория, здесь отмечаются гаджеты с одинаковыми IMEI или вообще без его наличия. Экспертами тек и не определено, что с ними делать. В категории «черных» отсутствуют устройства, легально попавшие в страну с целью продажи. Относительно таких смартфонов и телефонов планируется принять меры по блокировке, просто закрывая им доступ на уровне сети сотовых операторов.Данная инициатива повлекла за собой целую волну критики. Причиной недовольства является и то, что для гражданина, самостоятельно купившего телефон посредством интернет-магазинов, например AliExpress или eBay, не будет возможности воспользоваться гаджетом на территории России.