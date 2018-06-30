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Экс-супруг Анны Седоковой опасается, что она может выкрасть дочь

Певица Анна Седокова уже не раз сообщала СМИ о том, что ее экс-супруг Максим Чернявский отобрал у нее их общую дочь Монику. Теперь звезде приходится доказывать право воспитывать шестилетнюю наследницу через суд. В свою очередь, бывший муж Анны опасается, что она может выкрасть собственную дочь, поэтому не позволяет ей забрать Монику.

Экс-супруг Анны Седоковой опасается, что она может выкрасть дочь


Максим Чернявский, как оказалось, настаивает на единоличной опеке шестилетней девочки, а также хочет, чтобы Анна выплачивала алименты. В прошлом году, осенью, прошло последнее судебное заседание и теперь Седокова имеет право общаться с собственной дочерью лишь в присутствии надзирателей. Вместе с тем, певица не имеет право забирать их общую наследницу, потому что бывший супруг со своими юристами опасается, что Анна похитит свою дочь.

Экс-супруг Анны Седоковой опасается, что она может выкрасть дочь


Седокова не может побыть с девочкой наедине: у звезды нет гражданства США, но она имеет право вывезти малышку из штатов. Певица также рассказала, что пытается решить вопрос опеки мирным путем, однако Чернявский предпочитает все решать через суд.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:50
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