Звезда Дома-2 Элина Камирен до сих пор сексуальна и привлекательна

Девушка строит карьеру фотомодели, растит дочку от своего коллеги по телестройке Саши Задойнова. Причём, надо отметить, что он ей вообще не помогает, потому что оказался совсем не приспособленным к семейной жизни.Хоть Элина уже не молода, но до сих пор очень сексуальна и привлекательна.В своём микроблоге Камирен каждый день выкладывает новые фотографии, на которых она просто неотразима. Новое фото, которое бывшая участница реалити-шоу сделала в Сочи, набрало немало лайков. Фанаты убеждены, что девушка выглядит просто потрясно и при желании завоюет сердце любого.Правда, Элина не спешит с выбором мужчины. Блондинка ведет свой блог, где учит подписчиц, как найти богатенького. Чтобы такому научить, необходимо самой соответствовать достойному уровню, что у Камирен получается очень неплохо.