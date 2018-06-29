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Звезда Дома-2 Элина Камирен до сих пор сексуальна и привлекательна

Бывшая участница телепроекта Дом-2 Элина Камирен сегодня не пропадает из медиапространства.

Девушка строит карьеру фотомодели, растит дочку от своего коллеги по телестройке Саши Задойнова. Причём, надо отметить, что он ей вообще не помогает, потому что оказался совсем не приспособленным к семейной жизни.

Звезда Дома-2 Элина Камирен до сих пор сексуальна и привлекательна

Хоть Элина уже не молода, но до сих пор очень сексуальна и привлекательна.

В своём микроблоге Камирен каждый день выкладывает новые фотографии, на которых она просто неотразима. Новое фото, которое бывшая участница реалити-шоу сделала в Сочи, набрало немало лайков. Фанаты убеждены, что девушка выглядит просто потрясно и при желании завоюет сердце любого.

Правда, Элина не спешит с выбором мужчины. Блондинка ведет свой блог, где учит подписчиц, как найти богатенького. Чтобы такому научить, необходимо самой соответствовать достойному уровню, что у Камирен получается очень неплохо.

Привет девочки, ну что накидает небольшой #wishlist качеств (это далеко не все) которые (на мой взгляд) должны быть у мужчины🐾💚 У него есть своё мнение, но он не упрям (найти не эгоистичного конечно сложно, но для отношений это необходимо). 💚 Он замотивирован (люди действия имеющие цели и задачи, знающие чего хотят) 💚 Он готов быть твоим покровителем (речь не о контроле, а человек кто закроет тебя спиной если понадобиться, защитит и подержит, даст уверенность в завтрашнем дне) 💚 Он позволяет тебе развиваться (Мужчина, с которым ты рядом, должен открывать лучшее в тебе) 💚 Он вежлив, но способен сказать правду (Мужчина должен быть добр к тебе, но он не должен на все твои вопросы отвечать: “Да”) 💚 Он не маменькин сынок (Конечно, твой мужчина должен уважать свою мать и иметь с ней хорошие отношения. Но если он не может принять ни одного серьезного решения, не посоветовавшись с мамочкой — ваши отношения не будут счастливыми) 💚 Он не контролирует все и всегда (Мужчина должен уметь брать на себя ответственность, но не контролировать все и всегда. Внимательно присмотрись к этому важному моменту, ведь в начале отношений тебе может быть даже приятно, что мужчина часто и уверенно принимает решения. Но не перепутай заботу и мужественность с постоянным контролем) 🌟 Будьте счастливы!!! Обсудим? Это конечно не все и здесь я написала о мужчине для отношенийя. Женщинам необходимо учится тоже, напишу в следующих постах💋 А вообще, мужчины/женщины многие, да что многие, все! Претендуешь-соответствуй!!! #запискиохотницы #искусительницы #камирешкидевочки

Публикация от ELINA KAMIREN (@kamirenworld)

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:32
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