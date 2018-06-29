Звезда Дома-2 Элина Камирен до сих пор сексуальна и привлекательна
Девушка строит карьеру фотомодели, растит дочку от своего коллеги по телестройке Саши Задойнова. Причём, надо отметить, что он ей вообще не помогает, потому что оказался совсем не приспособленным к семейной жизни.
Хоть Элина уже не молода, но до сих пор очень сексуальна и привлекательна.
В своём микроблоге Камирен каждый день выкладывает новые фотографии, на которых она просто неотразима. Новое фото, которое бывшая участница реалити-шоу сделала в Сочи, набрало немало лайков. Фанаты убеждены, что девушка выглядит просто потрясно и при желании завоюет сердце любого.
Правда, Элина не спешит с выбором мужчины. Блондинка ведет свой блог, где учит подписчиц, как найти богатенького. Чтобы такому научить, необходимо самой соответствовать достойному уровню, что у Камирен получается очень неплохо.
Привет девочки, ну что накидает небольшой #wishlist качеств (это далеко не все) которые (на мой взгляд) должны быть у мужчины🐾💚 У него есть своё мнение, но он не упрям (найти не эгоистичного конечно сложно, но для отношений это необходимо). 💚 Он замотивирован (люди действия имеющие цели и задачи, знающие чего хотят) 💚 Он готов быть твоим покровителем (речь не о контроле, а человек кто закроет тебя спиной если понадобиться, защитит и подержит, даст уверенность в завтрашнем дне) 💚 Он позволяет тебе развиваться (Мужчина, с которым ты рядом, должен открывать лучшее в тебе) 💚 Он вежлив, но способен сказать правду (Мужчина должен быть добр к тебе, но он не должен на все твои вопросы отвечать: “Да”) 💚 Он не маменькин сынок (Конечно, твой мужчина должен уважать свою мать и иметь с ней хорошие отношения. Но если он не может принять ни одного серьезного решения, не посоветовавшись с мамочкой — ваши отношения не будут счастливыми) 💚 Он не контролирует все и всегда (Мужчина должен уметь брать на себя ответственность, но не контролировать все и всегда. Внимательно присмотрись к этому важному моменту, ведь в начале отношений тебе может быть даже приятно, что мужчина часто и уверенно принимает решения. Но не перепутай заботу и мужественность с постоянным контролем) 🌟 Будьте счастливы!!! Обсудим? Это конечно не все и здесь я написала о мужчине для отношенийя. Женщинам необходимо учится тоже, напишу в следующих постах💋 А вообще, мужчины/женщины многие, да что многие, все! Претендуешь-соответствуй!!! #запискиохотницы #искусительницы #камирешкидевочки