Стала известна дата начала продаж смартфона Sony Xperia XZ2 Premium
В апреле текущего года японская компания Sony представила свой новый смартфон Sony Xperia XZ2 Premium. Тогда не было указано, когда аппарат появится в продаже, а также с каким ценником устройство выйдет на рынок. Теперь же стала известна и дата начала продаж, и стоимость новинки.
Сообщается, что Sony Xperia XZ2 Premium начнут продавать с 30 июля текущего года по цене 999 долларов. Также известно, что с 9 июля в интернет-магазинах Amazon и Best Buy девайс станет доступным для предзаказа.
Мотивировать пользователей на оформление предзаказа разработчики собираются бесплатными беспроводными наушниками Sony Xperia Ear Duo. Стоит отметить, что их цена составляет 280 долларов.
Помимо этого нужно указать, что в конце будущей осени Sony должна раскрыть все подробности об Xperia XZ3 Premium.
Сообщается, что Sony Xperia XZ2 Premium начнут продавать с 30 июля текущего года по цене 999 долларов. Также известно, что с 9 июля в интернет-магазинах Amazon и Best Buy девайс станет доступным для предзаказа.
Мотивировать пользователей на оформление предзаказа разработчики собираются бесплатными беспроводными наушниками Sony Xperia Ear Duo. Стоит отметить, что их цена составляет 280 долларов.
Помимо этого нужно указать, что в конце будущей осени Sony должна раскрыть все подробности об Xperia XZ3 Premium.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:50