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В Канаде гнездящаяся птица является причиной задержки музыкального фестиваля

Гнездящаяся в Канаде птица является причиной задержки запланированного музыкального фестиваля. Птицу вида «крикливый зуёк» защищает правительство Канады, поэтому её просто так прогнать не получится.

В Канаде гнездящаяся птица является причиной задержки музыкального фестиваля


Гнездо было найдено людьми из персонала фестиваля, в рамках подготовки главной сцены. Это является не первым случаем с крикливым зуйком на территории Канады. Птица раньше мешала уже работе, поселившись на автостоянке и строительной площадке. Этих птиц в начале прошлого столетия уничтожали. Вследствие этого канадские власти решили защитить вид. Закон давно уже устарел, однако отменять его не собираются, хотя птица во многом мешает музыке либо машинам. В свою очередь возможен перенос гнезда крикливого зуйка, но только очень аккуратно, а также на минимальное расстояние. В другом случае птица забудет про птенцов.

Представители фестиваля пока принесли извинения фанатам, пояснив причину. Они ищут хорошее место для крикливого зуйка. Пока не известно насколько именно задержится знаменитый в Оттаве фестиваль Bluesfest.
 
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В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:00
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