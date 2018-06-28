В Канаде гнездящаяся птица является причиной задержки музыкального фестиваля

Гнездо было найдено людьми из персонала фестиваля, в рамках подготовки главной сцены. Это является не первым случаем с крикливым зуйком на территории Канады. Птица раньше мешала уже работе, поселившись на автостоянке и строительной площадке. Этих птиц в начале прошлого столетия уничтожали. Вследствие этого канадские власти решили защитить вид. Закон давно уже устарел, однако отменять его не собираются, хотя птица во многом мешает музыке либо машинам. В свою очередь возможен перенос гнезда крикливого зуйка, но только очень аккуратно, а также на минимальное расстояние. В другом случае птица забудет про птенцов.Представители фестиваля пока принесли извинения фанатам, пояснив причину. Они ищут хорошее место для крикливого зуйка. Пока не известно насколько именно задержится знаменитый в Оттаве фестиваль Bluesfest.