NASA опровергло информацию о многолетнем контакте с пришельцами

Пользователи сетей узнали, что Триш Чамберсон рассказала на конференции о тайнах агентства, прекрасно знающего о существовании внеземной жизни на нашей планете. Кроме того, сотрудница утверждает, что контакты с гуманоидами длятся 4 года, а также Пентагон нашел доказательства их реальности.NASA быстро отреагировало на сообщения СМИ, призывая людей не верить таким слухам. Оно подчеркнуло, что сведения взяты из недостоверных источников, а также еще раз открестилось от теории, связанной с внеземными гостями.