Учёные рассказали неизвестные факты о поцелуях

Самые удивительные факты о поцелуях.Во время поцелуя можно заразиться кариесом. В ходе соприкосновения губ происходит передача 80 млн бактерий и 700 штаммов вирусов.Женщины могут получить оргазм во время поцелуя. Губы содержат 10 тысяч нервных окончаний, клитор менее чувствителен, так как имеет их лишь 8 тысяч.Поцелуи - механизм исследования партнёра по запаху и вкусу. После поцелуя 59-66% партнёров отказываются от дальнейших отношений если их не устроил человек по этим параметрам.За всю жизнь человек уделяет поцелуям две недели.Активный поцелуй позволяет сжечь 6,4 ккал в минуту.Поцелуй - естественный афродизиак. Тестостерон попадает в кровь во время французского варианта соприкосновения губ.