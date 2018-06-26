Учёные рассказали неизвестные факты о поцелуях
Учёные рассказали факты о поцелуях, неизвестные большей части людей. Оказывается, поцелуи играют большую роль в подборе идеального спутника жизни, поэтому ни в коем случае не стоит ими пренебрегать.
Самые удивительные факты о поцелуях.
1. Во время поцелуя можно заразиться кариесом. В ходе соприкосновения губ происходит передача 80 млн бактерий и 700 штаммов вирусов.
2. Женщины могут получить оргазм во время поцелуя. Губы содержат 10 тысяч нервных окончаний, клитор менее чувствителен, так как имеет их лишь 8 тысяч.
3. Поцелуи - механизм исследования партнёра по запаху и вкусу. После поцелуя 59-66% партнёров отказываются от дальнейших отношений если их не устроил человек по этим параметрам.
4. За всю жизнь человек уделяет поцелуям две недели.
5. Активный поцелуй позволяет сжечь 6,4 ккал в минуту.
6. Поцелуй - естественный афродизиак. Тестостерон попадает в кровь во время французского варианта соприкосновения губ.
Самые удивительные факты о поцелуях.
1. Во время поцелуя можно заразиться кариесом. В ходе соприкосновения губ происходит передача 80 млн бактерий и 700 штаммов вирусов.
2. Женщины могут получить оргазм во время поцелуя. Губы содержат 10 тысяч нервных окончаний, клитор менее чувствителен, так как имеет их лишь 8 тысяч.
3. Поцелуи - механизм исследования партнёра по запаху и вкусу. После поцелуя 59-66% партнёров отказываются от дальнейших отношений если их не устроил человек по этим параметрам.
4. За всю жизнь человек уделяет поцелуям две недели.
5. Активный поцелуй позволяет сжечь 6,4 ккал в минуту.
6. Поцелуй - естественный афродизиак. Тестостерон попадает в кровь во время французского варианта соприкосновения губ.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:15