В Пекине Ford показал тизер обновленной версии Ford Explorer

Экспертами отмечается, что модель новой генерации похожа на Lincoln Aviator. Новая версия была продемонстрирована 25 апреля в рамках пекинского автосалона. Модель должны построить на платформе версии Lincoln Aviator. Прототип данного авто представили в марте в рамках Нью-Йоркского автосалона. Американский внедорожник построили на платформе CD6, оснащаемой задним приводом. Представителями компании Форд отмечается, что серийную версию Aviator наделят аналогичной внешностью, как у концепции.Современный внедорожник Explorer наделят производительной версией ST. Она обзаведется трёхлитровым силовым агрегатом, который способен выдавать 400 лошадиных сил. Моторная линейка также пополнится гибридным силовым агрегатом, о котором на сегодняшний день отсутствует информация.