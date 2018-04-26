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В Пекине Ford показал тизер обновленной версии Ford Explorer

В интернете выложили первые изображения новой версии Ford Explorer. Его производство начнётся в 2019 году в рамках китайского автозавода.

В Пекине Ford показал тизер обновленной версии Ford Explorer


Экспертами отмечается, что модель новой генерации похожа на Lincoln Aviator. Новая версия была продемонстрирована 25 апреля в рамках пекинского автосалона. Модель должны построить на платформе версии Lincoln Aviator. Прототип данного авто представили в марте в рамках Нью-Йоркского автосалона. Американский внедорожник построили на платформе CD6, оснащаемой задним приводом. Представителями компании Форд отмечается, что серийную версию Aviator наделят аналогичной внешностью, как у концепции.

Современный внедорожник Explorer наделят производительной версией ST. Она обзаведется трёхлитровым силовым агрегатом, который способен выдавать 400 лошадиных сил. Моторная линейка также пополнится гибридным силовым агрегатом, о котором на сегодняшний день отсутствует информация.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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