Экс-участник «Дома-2» Арай Чобонян рассказал всю правду о загуле Романа Капаклы и Алексея Купина в Египте

Не совсем удачный отпуск двоих красавцев, который мало не стоил каждому из них отношений, по-прежнему продолжают активно обсуждать на телепроекте. Тем не менее, только несколько часов назад стало известно, чем на самом деле занимались Алексей и Роман на отдыхе без своих вторых половинок.В Сети появился анонс будущего выпуска «Дома-2», из которого становится понятно, что Влад Кадони все-таки не зря предупреждал Марину Африкантову и Майю Донцову.По словам экс-звезды телестройки Арая Чобоняна, который пришел на съемочную площадку городских квартир в качестве гостя, при большом желании он мог бы хорошенечко подзаработать на эротических видеороликах, если бы разместил в номерах, где проживали Алексей и Роман, камеры.Как стало известно, почти каждый день Купин и Капаклы проводили время в компании различных красавиц. Оказывается, что Арай в определенный момент даже попросил своих друзей остановиться и подумать о своих избранницах.Как бы то ни было, но в конечном счете явно сболтнув чего-то лишнего Чобонян принялся давать задний ход. Парень попытался заверить, что Роман и Алексей вели себя более чем просто прилично, а также добавил, что они напомнили ему двоих стариков.Арай заявил, что в Египте парни кроме спортивного зала позволили себе единственное развлечение – караоке-бар. Пока точно сказать правду ли говорит бывший участник или все-таки нет, нельзя, однако многочисленные зрители уверены, что в доле шутки есть только доля той самой шутки, а все остальное правда.