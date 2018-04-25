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Экс-участник «Дома-2» Арай Чобонян рассказал всю правду о загуле Романа Капаклы и Алексея Купина в Египте

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Арай Чобонян рассказал телезрителям всю правду о совместном отдыхе Романа Капаклы и Алексея Купина в Египте.

Не совсем удачный отпуск двоих красавцев, который мало не стоил каждому из них отношений, по-прежнему продолжают активно обсуждать на телепроекте. Тем не менее, только несколько часов назад стало известно, чем на самом деле занимались Алексей и Роман на отдыхе без своих вторых половинок.

Экс-участник «Дома-2» Арай Чобонян рассказал всю правду о загуле Романа Капаклы и Алексея Купина в Египте

В Сети появился анонс будущего выпуска «Дома-2», из которого становится понятно, что Влад Кадони все-таки не зря предупреждал Марину Африкантову и Майю Донцову.

По словам экс-звезды телестройки Арая Чобоняна, который пришел на съемочную площадку городских квартир в качестве гостя, при большом желании он мог бы хорошенечко подзаработать на эротических видеороликах, если бы разместил в номерах, где проживали Алексей и Роман, камеры.

Как стало известно, почти каждый день Купин и Капаклы проводили время в компании различных красавиц. Оказывается, что Арай в определенный момент даже попросил своих друзей остановиться и подумать о своих избранницах.

Экс-участник «Дома-2» Арай Чобонян рассказал всю правду о загуле Романа Капаклы и Алексея Купина в Египте

Как бы то ни было, но в конечном счете явно сболтнув чего-то лишнего Чобонян принялся давать задний ход. Парень попытался заверить, что Роман и Алексей вели себя более чем просто прилично, а также добавил, что они напомнили ему двоих стариков.

Арай заявил, что в Египте парни кроме спортивного зала позволили себе единственное развлечение – караоке-бар. Пока точно сказать правду ли говорит бывший участник или все-таки нет, нельзя, однако многочисленные зрители уверены, что в доле шутки есть только доля той самой шутки, а все остальное правда.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:22
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