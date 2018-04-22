В Сети жёстко пошутили над Александром Реввой после снимка с чёрным конём

«Лошади — это мой конёк».

Александр Ревва известен широкой публике не только в качестве певца и актёра, но также и любителя пошутить. Накануне в Instagram-профиле резидента «Comedy Club» появилась новая фотография, на которой тот запечатлён рядом со статным чёрным конём, подписав публикацию словами:Фолловеры рассмотрели в словах артиста нотку самоиронии, после чего тоже решили жёстко пошутить над ним, предложив в комментариях свой вариант названия фотографии «Лошадь и конь». К слову, сам Александр Ревва обладает отменным чувством юмора, а потому как-то реагировать или обижаться на своих подписчиков не стал.Несмотря на юмор, многие фанаты выразили своё искреннее восхищение снимком резидента «Comedy Club». Со слов некоторых пользователей, кадр получился впечатляющим, ведь кроме статного чёрного коня в глаза бросается и не менее мужественный Ревва, дополнивший свой дерзкий образ кожаной курткой и солнцезащитными очками.