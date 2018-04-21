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Энди МакДауэлл отмечает 60-летие

Известная американская актриса Энди МакДауэлл отмечает сегодня 60-летие. Звезда кино является обладательницей почетной национальной премии Франции «Сезар».

Энди МакДауэлл отмечает 60-летие


Американская актриса Энди МакДауэлл родилась в обычной семье: отец торговал лесом, мать была учителем музыки. Когда будущей актрисе было шесть лет, ее родители расстались. Энди с братом остались с матерью. Прежде чем стать кинозвездой и успешной моделью, МакДауэлл успела поработать продавщицей и официанткой.

В 20 лет девушка отправляется в Нью-Йорк на поиски счастья. В большом городе обладательница привлекательной фигуры без труда устроилась работать моделью в агентство. С первых шагов в своей карьере Энди сопутствовала удача. Она сотрудничала с передовыми компаниями.

МакДауэлл регулярно красовалась на страницах таких популярных журналов, как Vogue и Glamour. В 1986 году успешная модель стала лицом лидера на мировом рынке косметики и парфюмерии французской компании L`oreal. Энди МакДауэлл как актриса получила известность после исполнения роли в фильме «День мурка», «Короткие истории» и «Рубин Каира».

Замужем звезда была три раза. От первого брака с манекенщиком Полом Куолли, с которым она прожила 13 лет, актриса родила троих детей. После этого последовали трехлетние отношения с бизнесменом Реттом Хартцогом, другом детства, а в 2006 году Энди вновь вышла замуж за предпринимателя Кевина Гиана.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:40
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