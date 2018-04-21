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Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к логопеду из-за плохого произношения звуков наследником Александром

Ведущая решила порадовать поклонников новым видео, в котором наследник Александр рассказывает стих. Однако некоторые люди обратили внимание на плохое произношение звуков ребенком, после чего посоветовали Яне Рудковской обратиться к логопеду.

Многим подписчикам понравилось, как 5-летний малыш говорил о подснежнике и солнце, после чего они назвали его милым и талантливым, а также похвалили звездную маму. Несмотря на большую загруженность Яна Рудковская успевает заниматься воспитанием сына, но сама звезда была возмущена некорректными рекомендациями недоброжелателей.

Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к логопеду из-за плохого произношения звуков наследником Александром


Она отметила, что няня ребенка является логопедом, но в данной ситуации он просто сосредоточился на тексте. Затем знаменитость подчеркнула, что в таком возрасте мало хороших фигуристов. Пользователи сетей были согласны с ее словами, потому что сюжет просто поднимает настроение без лишних оценок.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:05
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