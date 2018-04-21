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Откровенные снимки солистки группы Serebro попали в Сеть

В просторах Сети оказались откровенные снимки солистки группы Serebro Екатерины Кищук. Соответствующие фотографии 23-летняя исполнительница разместила в своем аккаунте в Instagram.

Откровенные снимки солистки группы Serebro попали в Сеть


Солистка группы Serebro Екатерина Кищук любит баловать своих поклонников пикантными фото. Вчера на ее странице появились свежие снимки, которые были сделаны в рамках короткой фотосессии. На кадрах певица демонстрирует светлый комплект белья на однотонном фоне стены. Снимки получились весьма откровенными, поскольку наряд звезды слегка открывает взору пользователя вид на грудь Екатерины. Внимание подписчиков привлекла также тонкая ее талия.

Многочисленная армия фанатов оставила девушке положительные комментарии под постом. Но не обошлось и без критики. Некоторые посчитали, что Кищук прибегла к услугам пластического хирурга, решившись на пластику груди, а теперь демонстрирует его работу. Но как бы там ни было, пост солистки группы Serebro за сутки набрал свыше 220 тысяч положительных отметок.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:15
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