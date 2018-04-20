На новой картине Никоса Сафронова Алла Пугачева кажется беременной

Российский художник Никас Сафронов на своей новой картине изобразил звездную чету Аллу Пугачеву и Максима Галкина в довольно необычной манере. Для вдохновения деятель искусства взял работу фламандского живописца Ян Ван Эйка «Портрет четы Арнольфини».Сафронов признался, что в тот момент, когда он был в гостях у Примадонны и шоумена, сделал вывод, что картина подобного жанра отлично впишется в интерьер их особняка в Грязи. Он также пояснил, что на полотне хотел изобразить бесконечную любовь и уважение Галкина и Пугачевой.Стоит отметит тот факт, что на картине исполнительница кажется беременной из-за большого живота, однако художник уверяет, что это не так. Сафронов объяснил, что женщина на картине придерживает увесистые складки своего платья. В то время это был также ритуальный жест, который означал верность.