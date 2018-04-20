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На новой картине Никоса Сафронова Алла Пугачева кажется беременной

Известный российский художник изобразил на своем работе Аллу Пугачеву и Максима Галкина в очень необычной форме. На картине Примадонна кажется беременной из-за выступающего живота, который она прикрывает ладонью.

На новой картине Никоса Сафронова Алла Пугачева кажется беременной


Российский художник Никас Сафронов на своей новой картине изобразил звездную чету Аллу Пугачеву и Максима Галкина в довольно необычной манере. Для вдохновения деятель искусства взял работу фламандского живописца Ян Ван Эйка «Портрет четы Арнольфини».

Сафронов признался, что в тот момент, когда он был в гостях у Примадонны и шоумена, сделал вывод, что картина подобного жанра отлично впишется в интерьер их особняка в Грязи. Он также пояснил, что на полотне хотел изобразить бесконечную любовь и уважение Галкина и Пугачевой.

Стоит отметит тот факт, что на картине исполнительница кажется беременной из-за большого живота, однако художник уверяет, что это не так. Сафронов объяснил, что женщина на картине придерживает увесистые складки своего платья. В то время это был также ритуальный жест, который означал верность.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:50
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