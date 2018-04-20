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Фанаты попросили Анастасию Волочкову не позорить Россию своим «балетом»

Уже не только недоброжелатели, но и фанаты Анастасии Волочковой признают, что ей пора прекратить выступать на сцене с «неуклюжими па». Подписчики считают, что балерина приносит больше ущерба, чем пользы.

Фанаты попросили Анастасию Волочкову не позорить Россию своим «балетом»

Ещё с 19 века российская балетная школа считается одной из лучших во всём мире, а её ученицы являются мастерами высшей категории. Волочкову, не смотря на её не балетные параметры, причисляли к таким. Но, как сетуют поклонники, годы берут своё и сейчас Анастасия заслуживает только на звание «престарелого кузнечика». Балерина иногда выступает в театре, но зритель этому не рад. Люди приходят на представление, однако получить удовольствие выходит не у всех. Они называют Волочкову обидными словами, адресованные её изменившимся формам.

Пользователи отмечают, что танцовщица не попадает в ритм, а «старые» па только ухудшают ситуацию. Они предлагают Анастасии покинуть профессиональную сцену и перейти в категорию учителя.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:15
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