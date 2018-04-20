Фанаты попросили Анастасию Волочкову не позорить Россию своим «балетом»

Ещё с 19 века российская балетная школа считается одной из лучших во всём мире, а её ученицы являются мастерами высшей категории. Волочкову, не смотря на её не балетные параметры, причисляли к таким. Но, как сетуют поклонники, годы берут своё и сейчас Анастасия заслуживает только на звание «престарелого кузнечика». Балерина иногда выступает в театре, но зритель этому не рад. Люди приходят на представление, однако получить удовольствие выходит не у всех. Они называют Волочкову обидными словами, адресованные её изменившимся формам.Пользователи отмечают, что танцовщица не попадает в ритм, а «старые» па только ухудшают ситуацию. Они предлагают Анастасии покинуть профессиональную сцену и перейти в категорию учителя.