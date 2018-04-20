Жительница Тюмени с 60 померанскими шпицами четыре года терроризировала соседей и мучила питомцев
В Тюмени судебные приставы конфисковали у жительницы 60 померанских шпицев. Женщина четыре года терроризировала своих соседей и мучила питомцев.
Она жила в двухкомнатной квартире и занималась разведением породы, продавая щенков и взрослых собак, но не смогла проконтролировать процесс их размножения. Большое количество животных, испражнявшихся на пол, привело к возникновению ужасного запаха, доносящегося до соседей.
Женщина не выгуливала питомцев, а также кормила их два раза в сутки. Моча собак просачивалась через потолок к жильцам, которые безуспешно пытались решить эту проблему. Суд вынес решение, что любительница животных может содержать только трех шпицев.