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Жительница Тюмени с 60 померанскими шпицами четыре года терроризировала соседей и мучила питомцев

В Тюмени судебные приставы конфисковали у жительницы 60 померанских шпицев. Женщина четыре года терроризировала своих соседей и мучила питомцев.

Она жила в двухкомнатной квартире и занималась разведением породы, продавая щенков и взрослых собак, но не смогла проконтролировать процесс их размножения. Большое количество животных, испражнявшихся на пол, привело к возникновению ужасного запаха, доносящегося до соседей.

Жительница Тюмени с 60 померанскими шпицами четыре года терроризировала соседей и мучила питомцев


Женщина не выгуливала питомцев, а также кормила их два раза в сутки. Моча собак просачивалась через потолок к жильцам, которые безуспешно пытались решить эту проблему. Суд вынес решение, что любительница животных может содержать только трех шпицев.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30
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