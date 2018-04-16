Ричард Гир в 68 лет собирается сыграть третью свадьбу с Алехандрой Сильве

Ричард Гир за свою жизнь был женат уже дважды. Самым продолжительным браком для актёра пока стал союз с Синди Кроуфорд, с которой он прожил четыре года. Вторые официальные отношения звезды фильмов «Красотка» и «Хатико» продлились всего год.С нынешней партнёршей Ричард Гир познакомился в 2013 году, но тогда ни о каких романтических отношениях не шло и речи. Алехандра Сильве как раз разводилась со своим мужем по имени Говинд Фриндланд, чётко понимания, что никого сейчас не хочет к себе подпускать. Несмотря на подобную позицию, актёр довольно быстро нашёл с ней общий язык, после чего практически на каждом светском мероприятии они появлялись вместе.О том, что Ричард Гир всё же решился на третью свадьбу, поклонники актёра догадывались ещё в конце 2017 года, когда заметили на безымянном пальце его возлюбленной новенькое кольцо с бриллиантом, очень напоминающее помолвочное.