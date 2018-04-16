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Ричард Гир в 68 лет собирается сыграть третью свадьбу с Алехандрой Сильве

Популярный не только в Америке актёр Ричард Гир в свои 68 лет собирается сыграть третью свадьбу. По некоторым данным, бракосочетание знаменитости с возлюбленной Алехандрой Сильве должно состоятся в мае этого года.

Ричард Гир в 68 лет собирается сыграть третью свадьбу с Алехандрой Сильве

Ричард Гир за свою жизнь был женат уже дважды. Самым продолжительным браком для актёра пока стал союз с Синди Кроуфорд, с которой он прожил четыре года. Вторые официальные отношения звезды фильмов «Красотка» и «Хатико» продлились всего год.

С нынешней партнёршей Ричард Гир познакомился в 2013 году, но тогда ни о каких романтических отношениях не шло и речи. Алехандра Сильве как раз разводилась со своим мужем по имени Говинд Фриндланд, чётко понимания, что никого сейчас не хочет к себе подпускать. Несмотря на подобную позицию, актёр довольно быстро нашёл с ней общий язык, после чего практически на каждом светском мероприятии они появлялись вместе.

О том, что Ричард Гир всё же решился на третью свадьбу, поклонники актёра догадывались ещё в конце 2017 года, когда заметили на безымянном пальце его возлюбленной новенькое кольцо с бриллиантом, очень напоминающее помолвочное.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:23
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