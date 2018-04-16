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Nissan Navara не получит турбодизель от Mercedes-Benz

Накануне стало известно, что японский пикап Nissan Navara не получит турбодизельный агрегат от Mercedes-Benz. Об этом накануне сообщил Скотт Уильямс — менеджер по развитию проекта X-Class на рынках Австралии и Новой Зеландии.

Nissan Navara не получит турбодизель от Mercedes-Benz


Как рассказал топ-менеджер, дизельный двигатель от Mercedes-Benz японские разработчики не получат никогда. По его словам соглашение о сотрудничестве между Nissan и Mercedes-Benz подразумевает предоставление производственного шасси от пикапа Nissan Navara для Mercedes-Benz X-Class. Других обменов технологиями, заключённым договором не предусмотрено.

К тому же для компании Nissan внедрение в пикап Navara двигателя от Mercedes-Benz станет довольно затратным делом. Какой именно силовой агрегат получит японский пикап пока неизвестно. Однако эксперты считают, что двигатель должен быть таким же как у автомобиля Ford Range Raptor, чтобы была возможность составить ему конкуренцию.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:15
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