Nissan Navara не получит турбодизель от Mercedes-Benz

Как рассказал топ-менеджер, дизельный двигатель от Mercedes-Benz японские разработчики не получат никогда. По его словам соглашение о сотрудничестве между Nissan и Mercedes-Benz подразумевает предоставление производственного шасси от пикапа Nissan Navara для Mercedes-Benz X-Class. Других обменов технологиями, заключённым договором не предусмотрено.К тому же для компании Nissan внедрение в пикап Navara двигателя от Mercedes-Benz станет довольно затратным делом. Какой именно силовой агрегат получит японский пикап пока неизвестно. Однако эксперты считают, что двигатель должен быть таким же как у автомобиля Ford Range Raptor, чтобы была возможность составить ему конкуренцию.