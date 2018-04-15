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В США завершились последние летные испытания истребителя F-35C

Стало известно о завершении последнего летного испытания, которое проводилось над новым палубным истребителем ВМС США F-35C. Отмечается, что во время пробного полета аппарат был оснащен бомбами GBU-31 Joint Direct Attack Munitions и ракетами AIM-9X Sidewinder для поражения воздушных целей на малом расстоянии.

В США завершились последние летные испытания истребителя F-35C


В целом над модификациями F-35 было проведено 9,2 тысячи тестовых полетов и за этот период не случилось ни одного происшествия. Благодаря таким мероприятиям специалисты могут обнаружить возможные недостатки в работе какой-либо системы самолета.

Начиная с 2015 года, самолеты F-35B и F-35A начали поступать в расположение ВВС США. Модификацию F-35C собираются отдать на вооружение уже в августе. Известно, что эта модель будет иметь одно преимущество по сравнению с другими самолетами этого поколения. Главным достоинством станет увеличенный радиус действия аппарата.

Стоимость производства F-35C составит 93,3 миллиона долларов на 2019 год.
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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