В США завершились последние летные испытания истребителя F-35C

В целом над модификациями F-35 было проведено 9,2 тысячи тестовых полетов и за этот период не случилось ни одного происшествия. Благодаря таким мероприятиям специалисты могут обнаружить возможные недостатки в работе какой-либо системы самолета.Начиная с 2015 года, самолеты F-35B и F-35A начали поступать в расположение ВВС США. Модификацию F-35C собираются отдать на вооружение уже в августе. Известно, что эта модель будет иметь одно преимущество по сравнению с другими самолетами этого поколения. Главным достоинством станет увеличенный радиус действия аппарата.Стоимость производства F-35C составит 93,3 миллиона долларов на 2019 год.