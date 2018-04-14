В аэропорту Мюнхена задержанную россиянку отпустили домой

Гражданка России собиралась домой из Германии, но во время паспортного контроля у немецких сотрудников аэропорта возникли вопросы по поводу ее визы. 76-летнюю женщину, передвигающуюся на инвалидном кресле, доставили в офис, где через переводчика задали ряд уточняющих вопросов. Примерно через час ее отпустили – никаких серьезных проблем с бумагами не обнаружилось.Из-за этого россиянка опоздала на свой рейс, поэтому сотрудники полиции мюнхенского аэропорта предоставили ей место на другой рейс.О том, что задержана 76-летняя женщина на инвалидном кресле и отвезена «в какую-то клетку», рассказали ее родственники. Они объясняли причину задержания тем, что несколько лет назад во время визита в Германию женщина разместилась не в том отеле, который записала при регистрации.