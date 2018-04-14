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В аэропорту Мюнхена задержанную россиянку отпустили домой

Вчера сотрудники аэропорта Мюнхена задержали пожилую россиянку из-за недоразумений с визой. Сейчас женщину уже отпустили.

В аэропорту Мюнхена задержанную россиянку отпустили домой


Гражданка России собиралась домой из Германии, но во время паспортного контроля у немецких сотрудников аэропорта возникли вопросы по поводу ее визы. 76-летнюю женщину, передвигающуюся на инвалидном кресле, доставили в офис, где через переводчика задали ряд уточняющих вопросов. Примерно через час ее отпустили – никаких серьезных проблем с бумагами не обнаружилось.

Из-за этого россиянка опоздала на свой рейс, поэтому сотрудники полиции мюнхенского аэропорта предоставили ей место на другой рейс.

О том, что задержана 76-летняя женщина на инвалидном кресле и отвезена «в какую-то клетку», рассказали ее родственники. Они объясняли причину задержания тем, что несколько лет назад во время визита в Германию женщина разместилась не в том отеле, который записала при регистрации.
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:37
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