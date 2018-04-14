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Компания Pininfarina будет выпускать электромобили

Компания Automobili Pininfarina будет выпускать электромобили. Стоит отметить, что Automobili Pininfarina недавно организовал индийский концерн Mahindra & Mahindra, который приобрёл в 2015 году итальянское ателье Pininfarina S.p.A.

Компания Pininfarina будет выпускать электромобили


Основным направлением Automobili Pininfarina станет производство электромобилей. Первую модель разработчики представят в 2020 году. Ожидается, что это будет гиперкар, построенный с применением технологий гоночных болидов, с которыми команда Mahindra выступает на соревнованиях «Формула-Е».

На данный момент технических подробностей о новинке немного, но они довольно впечатляющие. В частности, до первой «сотки» электрический гиперкар будет набирать разгон менее чем за 2 секунды, а до 300 км/час автомобиль сможет разгоняться за 12 секунд. Максимальная скорость будет превышать 400 км/час, а одного на одном заряде машина сможет проехать около 500 км.В общей сложности планируется выпустить 100 единиц электрических гиперкаров, каждый из них будет стоить около 2 миллионов евро.

Помимо гиперкаров, компания Automobili Pininfarina планирует выпускать электрические кроссоверы, именно они станут основной продукцией производителя. Стоимость электрокаров составит от 150 тысяч евро, на рынке они составят конкуренцию Bentley Bentayga и «топовым» моделям Range Rover.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:40
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