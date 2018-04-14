Компания Pininfarina будет выпускать электромобили

Основным направлением Automobili Pininfarina станет производство электромобилей. Первую модель разработчики представят в 2020 году. Ожидается, что это будет гиперкар, построенный с применением технологий гоночных болидов, с которыми команда Mahindra выступает на соревнованиях «Формула-Е».На данный момент технических подробностей о новинке немного, но они довольно впечатляющие. В частности, до первой «сотки» электрический гиперкар будет набирать разгон менее чем за 2 секунды, а до 300 км/час автомобиль сможет разгоняться за 12 секунд. Максимальная скорость будет превышать 400 км/час, а одного на одном заряде машина сможет проехать около 500 км.В общей сложности планируется выпустить 100 единиц электрических гиперкаров, каждый из них будет стоить около 2 миллионов евро.Помимо гиперкаров, компания Automobili Pininfarina планирует выпускать электрические кроссоверы, именно они станут основной продукцией производителя. Стоимость электрокаров составит от 150 тысяч евро, на рынке они составят конкуренцию Bentley Bentayga и «топовым» моделям Range Rover.