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Климатологи: В Германии пройдут «кровавые» дожди

Климатологи Германии предупреждают жителей страны о возможности выпадения "кровавых" дождей, когда северная часть ФРГ окажется под властью дождевых масс с примесью песка из пустыни Сахара, пишет портал газеты The Local.

Климатологи: В Германии пройдут «кровавые» дожди


Красные дожди нехарактерны для Германии. В последний раз "кровавый" дождь обрушивался на территорию страны весной 2016 года, когда воздушные массы принесли красноватый песок из Сахары. Теперь вероятность выпадения необычных осадков, согласно оценкам синоптиков, составляет 90%.

После такого дождя на всех поверхностях остается красноватый слой пыли, что и позволило называть дождь "кровавым". Впрочем, никакой мистики в данной ситуации нет, утверждают эксперты. Если присмотреться, "кровавый" дождь на самом деле отдает оранжевым или коричневым цветом, поэтому на настоящую кровь осадки совершенно не походят.
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:10
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