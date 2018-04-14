Климатологи: В Германии пройдут «кровавые» дожди

Красные дожди нехарактерны для Германии. В последний раз "кровавый" дождь обрушивался на территорию страны весной 2016 года, когда воздушные массы принесли красноватый песок из Сахары. Теперь вероятность выпадения необычных осадков, согласно оценкам синоптиков, составляет 90%.После такого дождя на всех поверхностях остается красноватый слой пыли, что и позволило называть дождь "кровавым". Впрочем, никакой мистики в данной ситуации нет, утверждают эксперты. Если присмотреться, "кровавый" дождь на самом деле отдает оранжевым или коричневым цветом, поэтому на настоящую кровь осадки совершенно не походят.