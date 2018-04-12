Виктория Боня повесила на стену ковер, чтобы не слышать любвеобильных соседей

«Заехал в гости к Виктории Бони и выяснил, что у неё очень любвеобильный сосед.. признавайтесь кто сегодня ночью планировал или будет шалить???? ладно не скучной вам ночи #любовь», - подписал ролик Денис Куренков.

«Боня бомба», «Класс! Повеселили!!», «Любимая моя. Обожаю! Классная. Денчик давай больше видосов», - комментируют ролик с Боней пользователи.

Ни для кого не является секретом, что Денис Куренков, более популярный под псевдонимом Денчик, в последнее время начал активно заниматься тем, что почти каждый день записывает минутные видеоролики с известнейшими звездами российского шоу-бизнеса.Значительное большинство главных героев нашумевшего блогера оказываются выходцами эпатажной телестройки. Несколько часов назад Денчик обнародовал у себя на страничке новое видео, главным персонажем которого оказалась Виктория Боня. Оказалось, что блогер решил зайти в гости к своей давней подруге домой.На кадрах Денчик показал процесс, как экс-участница «Дома-2» пытается исполнить один из самых популярных приемов футболистов с мячом. Конечно же, что у светловолосой красавицы ничего не получается, чем она веселит блогера.В результате, когда мяч отлетает к стене, Денчик обращает внимание на то, что Виктория повесила на стену ковер, как это делали люди в давние времена. Однако, по словам Бони, причиной такого дизайнерского решения стала не столь давняя привычка, а любвеобильные соседи, от шума которых удается спасаться только ковром.