Монсеррат Кабалье отмечает сегодня 85-летие

Монсеррат Кабалье сегодня исполняется 85 лет. Известная испанская оперная певица стала знаменитой благодаря красивой технике исполнения – бельканто. Она завоевала любовь публики уникальным исполнением ролей в итальянских операх Доницетти, Россини и Беллини. Репертуар выдающейся оперной дивы насчитывает 88 ролей в 800 камерных произведениях. Монсеррат Кабалье получила образование в консерватории при театре Лисео. В 1956 году певица продолжает обучение в Базельской опере. Триумф Монсеррат пришелся тогда, когда ей пришлось подменить заболевшую Мэрилин Хорн, исполнив партию Лукреции Борджии.Тогда Кабалье произвела настоящий фурор: публика продолжала аплодировать ей 20 минут. Оперная дива за всю свою карьеру исполнила самые разные партии – от Донны Эльвиры до Турандот, от Памины до Изольды. Фанатам рок-музыки исполнительница известна по совместному альбому с Фредди Меркьюри, солистом группы «Queen», «Barcelona». В 1997 году Монсеррат Кабалье вместе со швейцарской группой рок-музыкантов Gotthard исполнила рок-балладу «One Life – One Soul».