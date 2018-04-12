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Монсеррат Кабалье отмечает сегодня 85-летие

Сегодня, 12 апреля, выдающаяся оперная дива Монсеррат Кабалье отмечает 85-летие. Знаменитая певица получила мировую известность и признание за свою технику исполнения бельканто.

Монсеррат Кабалье отмечает сегодня 85-летие


Монсеррат Кабалье сегодня исполняется 85 лет. Известная испанская оперная певица стала знаменитой благодаря красивой технике исполнения – бельканто. Она завоевала любовь публики уникальным исполнением ролей в итальянских операх Доницетти, Россини и Беллини. Репертуар выдающейся оперной дивы насчитывает 88 ролей в 800 камерных произведениях. Монсеррат Кабалье получила образование в консерватории при театре Лисео. В 1956 году певица продолжает обучение в Базельской опере. Триумф Монсеррат пришелся тогда, когда ей пришлось подменить заболевшую Мэрилин Хорн, исполнив партию Лукреции Борджии.

Тогда Кабалье произвела настоящий фурор: публика продолжала аплодировать ей 20 минут. Оперная дива за всю свою карьеру исполнила самые разные партии – от Донны Эльвиры до Турандот, от Памины до Изольды. Фанатам рок-музыки исполнительница известна по совместному альбому с Фредди Меркьюри, солистом группы «Queen», «Barcelona». В 1997 году Монсеррат Кабалье вместе со швейцарской группой рок-музыкантов Gotthard исполнила рок-балладу «One Life – One Soul».
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Культура
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:10
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