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Минприроды: Выброс диоксида азота зафиксирован в Екатеринбурге

По сведениям службы контроля Минприроды, в Екатеринбурге зафиксирован выброс диоксида азота, который может быть вреден для людей. По данным экологов, его содержание в атмосферном воздухе превысило нормы на 20%.

В столице Урала, в Екатеринбурге экологи зафиксировали выброс диоксида азота. Его концентрация в воздухе превышена на 20% выше допустимой нормы. Учитывая, что эти нормы разрабатывались и внедрялись для промышленного региона, эти нормы и сами по себе завышены, потому, считают экологи, вред для здоровья уральцев может быть ощутим.

Минприроды: Выброс диоксида азота зафиксирован в Екатеринбурге


Выброс зафиксировали приборы автоматического контроля за загрязнением воздуха. По сведениям Минприроды, ресурсов и экологии Свердловской области, содержание ядовитого газа превышено на 20% в период с 00:00 до 12:00 местного времени. Оксиды азота в атмосфере вызывают кислотные дожди и болезни слизистых оболочек носа и гортани.
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Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:00
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