Минприроды: Выброс диоксида азота зафиксирован в Екатеринбурге

В столице Урала, в Екатеринбурге экологи зафиксировали выброс диоксида азота. Его концентрация в воздухе превышена на 20% выше допустимой нормы. Учитывая, что эти нормы разрабатывались и внедрялись для промышленного региона, эти нормы и сами по себе завышены, потому, считают экологи, вред для здоровья уральцев может быть ощутим.Выброс зафиксировали приборы автоматического контроля за загрязнением воздуха. По сведениям Минприроды, ресурсов и экологии Свердловской области, содержание ядовитого газа превышено на 20% в период с 00:00 до 12:00 местного времени. Оксиды азота в атмосфере вызывают кислотные дожди и болезни слизистых оболочек носа и гортани.