Учёные выяснили, что видят слепые люди во время галлюцинаций

Учёные заинтересовались слепым от рождения музыкантом, который видел галлюцинации. Исследование показало, что мужчина стал слепым из-за преждевременного появления на свет. Став взрослым, он заинтересовался музыкой и начал употреблять наркотики, в частности, ЛСД.Слепой музыкант сообщает, что, находясь под воздействием ЛСД, видел яркие галлюцинации. Учёные выяснили, что видения этого человека отличаются от тех, которые видит зрячий человек. Слепые не видят зрительные картинки, у них происходит обострение других чувств, а также кросс-модальных ощущений. Ранняя потеря зрения привела к перестройке связей нескольких отделов мозга, ответственных за обработку сигналов органов чувств.