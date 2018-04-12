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Учёные выяснили, что видят слепые люди во время галлюцинаций

Учёные заинтересовались тем, каким видят мир слепые люди. Знания в этой области были получены, однако долгие годы специалисты не знали о том, что эта категория людей может видеть галлюцинации. Пролил свет на этот вопрос слепой музыкант, употреблявший ЛСД.

Учёные выяснили, что видят слепые люди во время галлюцинаций


Учёные заинтересовались слепым от рождения музыкантом, который видел галлюцинации. Исследование показало, что мужчина стал слепым из-за преждевременного появления на свет. Став взрослым, он заинтересовался музыкой и начал употреблять наркотики, в частности, ЛСД.

Слепой музыкант сообщает, что, находясь под воздействием ЛСД, видел яркие галлюцинации. Учёные выяснили, что видения этого человека отличаются от тех, которые видит зрячий человек. Слепые не видят зрительные картинки, у них происходит обострение других чувств, а также кросс-модальных ощущений. Ранняя потеря зрения привела к перестройке связей нескольких отделов мозга, ответственных за обработку сигналов органов чувств.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:20
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