Экс-супруг Ольги Бузовой посетил публичное мероприятие с беременной женой
Популярный футболист Дмитрий Тарасов и его третья супруга Анастасия Костенко давно не появлялись на публике ввиду «интересного положения» молодой женщины, но на днях пара побывала на презентации нового смартфона VIVO V9.
Супруги не афишируют беременность Насти, но уже и не скрывают. В Сети появилось фото с презентации, где Тарасов нежно обнимает жену за талию.
Анастасия выбрала для мероприятия платье с рюшами и цветочным принтом, цветастые кеды и кожаную куртку. Беременной Костенко-Тарасовой очень идет такой образ, и пользователи оценили его положительно.
Впрочем, не обошлось и без антифанатов, которые все еще не могут смириться, что Дмитрий ушел от Ольги Бузовой и быстро нашел утешение в объятиях молоденькой красотки.
Супруги не афишируют беременность Насти, но уже и не скрывают. В Сети появилось фото с презентации, где Тарасов нежно обнимает жену за талию.
Анастасия выбрала для мероприятия платье с рюшами и цветочным принтом, цветастые кеды и кожаную куртку. Беременной Костенко-Тарасовой очень идет такой образ, и пользователи оценили его положительно.
Впрочем, не обошлось и без антифанатов, которые все еще не могут смириться, что Дмитрий ушел от Ольги Бузовой и быстро нашел утешение в объятиях молоденькой красотки.