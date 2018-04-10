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В Радужном одноклассник ранил другого ножом

В школе Радужного случилась поножовщина между одноклассниками. Один из них оказался раненым.

В Радужном одноклассник ранил другого ножом


В Ханты-Мансийском автономном округе сегодня днем в школе произошел конфликт между двумя старшеклассниками. При этом один десятиклассник нанес ранения перочинным ножом своему сверстнику. Нападавший в основном бил оружием по рукам. Сейчас угрозы здоровью пострадавшему нет, он находится под наблюдением врачей.

Об инциденте стало известно от преподавателей школы. ЧП находится на контроле администрации ХМАО. Свои проверки проводят как правоохранители, так и департамент образования.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:50
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