Фанаты считают, что Анна Семенович увеличила грудь

По словам большинства поклонников, певица скорей всего воспользовалась помощью хирургов. В Instagram-аккаунте Анны Семенович недавно появился снимок, на котором знаменитость запечатлена лежащей непосредственно на кровати. На девушке надето элегантное обтягивающее платье чёрного цвета. Стоить отметить, что внушительная грудь Семенович едва помещается в узком бюстгальтере. Она чуть ли не вываливается из платья. Ряд фанатов Анны заметили, что бюст российской красавицы ранее выглядел не так пышно, упруго. По их словам Семенович видимо обращалась к хирургам, чтобы обновить свой внешний вид, являющийся визитной карточкой знаменитости.Большинство пользователей сети в комментариях стали спорить, настоящая у Анны грудь или нет. Ряд подписчиков Семенович обратились к певице напрямую с этим вопросом.