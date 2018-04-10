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Фанаты считают, что Анна Семенович увеличила грудь

Недавняя публикация А. Семенович в сети Instagram многочисленных фанатов популярной российской певицы заставила усомниться, что все прелести тела девушке достались от природы.

Фанаты считают, что Анна Семенович увеличила грудь


По словам большинства поклонников, певица скорей всего воспользовалась помощью хирургов. В Instagram-аккаунте Анны Семенович недавно появился снимок, на котором знаменитость запечатлена лежащей непосредственно на кровати. На девушке надето элегантное обтягивающее платье чёрного цвета. Стоить отметить, что внушительная грудь Семенович едва помещается в узком бюстгальтере. Она чуть ли не вываливается из платья. Ряд фанатов Анны заметили, что бюст российской красавицы ранее выглядел не так пышно, упруго. По их словам Семенович видимо обращалась к хирургам, чтобы обновить свой внешний вид, являющийся визитной карточкой знаменитости.

Большинство пользователей сети в комментариях стали спорить, настоящая у Анны грудь или нет. Ряд подписчиков Семенович обратились к певице напрямую с этим вопросом.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:45
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